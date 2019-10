"Non rompere le...", scontro tra Del Debbio e Toscani

Roma, 11 ott. (AdnKronos) - Tensione in studio a 'Dritto e Rovescio'. E' andato in scena un botta e risposta tra Oliviero Toscani e Paolo Del Debbio. "Lei si occupi di fare le fotografie che la televisione la faccio io" ha detto il conduttore. "Ti scegli la tua claque" ribatte Toscani in collegamento, commentando la reazione del pubblico. "Non rompere le..." sbotta Del Debbio. "Non si può avere un'opinione diversa dalla tua" chiude Toscani.