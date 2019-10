Nobel: Conte, 'congratulazioni a Abiy Ahmed Ali, Italia al tuo fianco'

Il premio Nobel per la pace 2019 al premier etiope Abiy Ahmed

Milano, 11 ott. (askanews) - Il premio Nobel per la pace 2019 è stato assegnato al premier etiope Abiy Ahmed Ali per i suoi sforzi tesi a riportare la pace nel Nord Est dell'Africa e in particolare per la sua decisione di mettere fine al conflitto al confine con l'Eritrea. "Il premio vuole essere anche un riconoscimento a tutte le parti interessate che lavorano per la pace e la riconciliazione in ...