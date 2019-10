SmartPos, il digitale che aiuta la vendita

Roma, 10 ott. (Labitalia) - Il digitale approda nei punti vendita e migliora l’esperienza di pagamento non solo dal lato di chi acquista, ma anche dal lato di chi vende, semplificando la gestione della cassa e rendendo ancora più vantaggioso il pagamento digitale. E’ larivoluzione apportata negli esercizi commerciali dagli Smart Pos, i device per ricevere pagamenti in forma digitale, tramite smartphone e contactless card,oramai sempre più diffusi, anche grazie alle notevoli evoluzioni tecnologiche che li rendono sempre più leggeri, sempre più multitasking, sempre più mobili: in una parola sempre più smart. Per non parlare dei pagamenti attraverso smartwatch. Addio, senza rimpianti, dunque, alla vecchia ‘scatola nera’ del lettore bancomat che impiegava tempo a collegarsi: ora il dispositivo tramite cui pagare gli acquisti in negozio offre un vero e proprio ecosistema di servizi digitali e app che aiutano anche gli esercenti nella propria attività quotidiana.

Al passo con le esigenze dei clienti

Avere uno Smart Pos nel proprio esercizio commerciale o artigianale significa andare al passo con le esigenze della clientela. Ecco alcune delle caratteristiche degli Smart Pos più avanzati come Nexi SmartPOS:

•accettazione di tutte le carte fisiche e tutti i pagamenti digitali (attraverso un firmware dedicato per accettare tutti gli strumenti di pagamento, come carte di credito, prepagate, debito, smartphone e QR Code, per assicurare la massima affidabilità e sicurezza agli incassi)

•gestione avanzata delle ricevute (archiviazione digitale)

•controllo delle transazioni in tempo reale con possibilità di storno

•confronto con l’andamento di altri esercenti della stessa area geografica e/o categoria merceologica

•controllo delle vendite in tempo reale.

•visualizzazione dei documenti e estratti conto direttamente sullo SmartPos.

Pos e Cassa insieme

Il sistema Smart Pos è congegnato per accettare pagamenti digitali e in contanti da un unico dispositivo e consente di avere le funzioni di accettazione pagamenti e quelle di un moderno registratore di cassa integrate in un’unica soluzione. E’ predisposto per la Trasmissione Telematica Corrispettivi, con una applicazione gestionale di cassa completamente integrata con la stampante fiscale e con il sistema di pagamento. Nexi SmartPOS offre tutti i servizi compresi: installazione, configurazione e messa in servizio “fiscale”, training, verificazione periodica da parte di un tecnico abilitato, assistenza tecnica presso il punto vendita. Inoltre tramite Nexi App Store, si può accedere a un ecosistema di app di business che aiutano l’esercente a potenziare e sviluppare in modo semplice e immediato l’attività.

Innovazione e design al servizio di un uso intuitivo

Il design degli Smart Pos gioca un ruolo importante nella loro funzionalità: si tratta infatti di dispositivi leggeri (ne esistono anche versioni ‘mini’), che occupano poco spazio, portatili e wireless. Facile da utilizzare, perché la loro fruizione è intuitiva. Così come telefoni e computer, anche gli SmartPos ora sono belli e pratici: Nexi SmartPOS, ad esempio, ha un doppio schermo, componenti hardware e servizi evoluti, per rendere migliore l’esperienza di gestione dell’attività. Lo schermo è un touch 4,3 pollici, il lettore della carta è unico (‘multi reader’) e dotato di porte USB per collegare dispositivi esterni. Doppia fotocamera con QR Code e BarCode reader incorporati. Connettività Wi-Fi/4G per l’utilizzo in mobilità e nel punto vendita. Disponibile anche la connettività via ethernet. Sistema operativo Android di ultima generazione.

Shop stories

Lo Smart Pos permette di gestire le vendite e le esperienze di pagamento in maniera flessibile e ‘customizzata’ a seconda del tipo di attività su cui si va ad inserire. Vediamo qualche esempio.

•Abbigliamento: con un solo dispositivo si può gestire la cassa e le vendite per reparti e da barcode, grazie agli scanner integrati e alla possibilità di collegare lettori esterni ad alte prestazioni. Inoltre, con le statistiche di vendita dettagliate, il magazzino è sempre sotto controllo, ottimizzando il monitoraggio dei prodotti venduti. Si può dare la possibilità di crea una lista regalo e dividere l’importo dell'acquisto tra amici. E si può premiare i clienti più fedeli, interagendo con loro tramite l’app.

•Pizzeria: garantisce velocità e una gestione agile del pagamento. Lo Smart Pos dà la possibilità di gestire conti separati, ricercare automaticamente la partita Iva dei clienti ed effettuare il pagamento tramite buoni pasto. Per i clienti, Nexi SmartPOS mette a disposizione Movylo, l’app che consente di fidelizzare inviando promozioni mirate ed efficaci.

•Parrucchiere: il benessere e il relax hanno bisogno di attenzione e cura, e lo Smart Pos aiuta nella semplificazione del lavoro, gestendo le prenotazioni e gli appuntamenti.

•Franchising: per un negozio di una grande catena lo SmartPos non è solo un terminale di pagamento innovativo, ma è anche uno strumento di interazione coi clienti. Il secondo schermo touch può essere usato per dare informazioni e chiedere dati al cliente in modo semplice e di grande impatto, ma anche per visualizzare un’informativa privacy o un’instant promo.