Mafia: processo 'Black cat', condannata la cupola di provincia di Palermo

Decreto Clima, Costa: va a contrastare infrazioni su qualità aria

Roma, 10 ott. (askanews) - E' stato approvato in Consiglio dei ministri il decreto clima, fortemente voluto dal ministro dell'Ambiente Sergio Costa, che ha dichiarato: "In buona sostanza va a contrastare le infrazioni sulla qualità dell'aria e altre infrazioni a cui siamo sottoposti per questioni ambientali, perciò la connotazione d'urgenza. Il Green New Deal si compone di una serie di norme ...