Governo: Pd, 'con piano casa al lavoro per migliorare vita delle persone'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Ottima notizia il piano per la casa proposto dal ministro Paola De Micheli. Il Partito democratico da mesi sta lavorando per far crescere il Paese. Dopo il taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti, il Green New Deal, gli asili nido gratuiti, un altro provvedimento che va incontro alle famiglie, punta a intervenire sull’emergenza abitativa e sulla riqualificazione urbana e delle periferie. Una buona notizia per migliorare la vita quotidiana delle persone e rendere le città più vivibili”. Lo dice Nicola Oddati della segreteria nazionale Pd.