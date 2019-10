Falk Renewables: accordo con Reg Windpower per progetti eolici e solari in Gb

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Falck Renewables, tramite la sua controllata Falck Renewables Wind Ltd, ha firmato un accordo di sviluppo congiunto con Reg Windpower Ltd. per circa 200 MW di progetti solari ed eolici nel Regno Unito. A questo fine, è stata istituita una società di sviluppo dedicata, Naturalis Energy Developments Ltd., partecipata al 70% da Falck Renewables Wind Ltd. e al 30% da REG Damery Developers Ltd.

La società beneficerà di servizi resi dal team di Reg, che vanta esperienza in ambito di sviluppo, gestione e progettazione, e potrà contare sul know-how di Falck Renewables in materia di ingegneria, acquisti, finanziamento, sostenibilità e Ppa Origination. Due progetti inclusi nel portafoglio - uno eolico e uno solare - sono già stati autorizzati.

Al completamento dell’iter autorizzativo, Falck Renewables Wind Ltd. beneficerà di un’opzione per l’acquisto e la costruzione dei progetti o la vendita di uno o più di essi sul mercato.