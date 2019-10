L.elettorale: Orfini, 'tema da Direzione, non da interviste, aspetto proposta Zingaretti'**

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Preferirei di legge elettorale parlassimo negli organismi e non sui giornali... Per questo avevo chiesto si convocasse una Direzione su questo prima del voto sul taglio dei parlamentari. Ora sono felice che, se pur tardivamente, sia stata convocata e affronteremo lì un dibattito serio su questo aspetto e anche di altri aspetti". Lo dice Matteo Orfini del Pd all'Adnkronos.

Quali altri aspetti? "Il fatto che non si vede un'agenda innovativa da parte del Pd. Non è un'opinione ma una constatazione e questa è una delle ragioni di debolezza del governo che nei sondaggi è sprofondato nel gradimento e anche noi come Pd. Questa capita perché non c'è quel segno di discontinuità promessa".

Tornando alla legge elettorale, la convince la proposta del vicesegretario Andrea Orlando sul modello spagnolo? "Quando ci si riferisce a modelli presi in prestito da un altro Paese, bisogna capire come li si vuole tradurre. Resto convinto che con il taglio dei parlamentari, un proporzionale con una robusta soglia di sbarramento resti la soluzione più lineare. Discutiamone con calma negli organismi". In Direzione pensa di intervenire su questo? "Mi aspetto che sia il segretario ad avanzare una proposta sulla legge elettorale. E' uno dei temi all'ordine del giorno della Direzione e visto che sta per cominciare un dialogo con gli alleati, la Direzione darà il mandato a presentarsi al tavolo con una proposta".