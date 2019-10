Eni: Descalzi, 'Italia per noi centro di produzione tecnologico importantissimo' (2)

(AdnKronos) - Ma non solo l'Eni punta anche nei paesi in cui è presente a promuovere progetti integrati 'Local Development Program' (Ldp), che mirano a fornire alle comunità locali un accesso efficiente e sostenibile alle risorse energetiche, contribuendo al contempo alla lotta al cambiamento climatico. Questo modello di cooperazione sostiene lo sviluppo delle comunità locali riducendo le disuguaglianze e contribuendo alla compensazione delle emissioni di CO2 generate dai progetti aziendali. Il modello comprende diversi settori di intervento tra cui l'accesso all'energia (cottura migliorata, pannelli solari), la diversificazione economica (buona agricoltura, filiera sostenibile delle risorse naturali), l’accesso all'acqua e a servizi igienico-sanitari sicuri, l’accesso a servizi di sanità pubblica e istruzione, e la gestione sostenibile delle foreste.

"Sono appena tornato dall'Africa dove sono stato in Repubblica democratica del Congo, Mozambico e Angola. Sorprendo gli interlocutori non ho parlato di oil & gas, se non marginalmente ma ho parlato soprattutto parlato del grandissimo patrimonio forestale che hanno, dei loro obiettivi di riduzione della Co2 e quindi la possibilità per noi ad entrare ed essere 'developer' su milioni di ettari di foresta primaria", sottolinea Descalzi.

"Il Mozambico - rileva Descalzi - ha un obiettivo di una riduzione di 35 milioni di tonnellate di co2 l'anno e hanno circa 30-32 mln di ettari dove noi potremmo iniziare a lavorare. L'Angola un po' meno mentre Rdc ha 100 milioni di ettari. Questo è uno sviluppo ancora nuovo: conservazione delle foreste con ritorno sulle popolazioni". Infatti, osserva, "ogni milioni di ettari produce circa 20-25 mila posti di lavoro dopodiché noi facciamo contratti a lungo termine sulle foreste che sviluppiamo per avere i crediti Co2 e poi un 50% lo ridiamo alle popolazioni per conservare le foreste, creando posti di lavoro, facendo formazione e sviluppando nuove attività nei settori dell'agricoltura, dell'acqua e delle rinnovabili. E' un ciclo completamente pulito, una nuova economia, in cui noi stiamo correndo tantissimo per poter essere capaci, facendo bene alla natura e creando posti di lavoro, nuove forme di attività che ci propongono come attori diversificati. E' un progetto meraviglioso che ci sta esaltando e creando molto entusiasmo", sottolinea l'ad di Eni.