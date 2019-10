Ue: Marcegaglia, 'ripresa economica duratura solo con politica espansiva'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Una ripresa economica duratura non potrà prescindere da una politica fiscale espansiva". Ad affermarlo è il presidente di Eni, Emma Marcegaglia nel corso del suo intervento alla cerimonia di premiazione degli 'Eni Award'.

La nuova Commissione Ue, "dopo delle elezioni che non hanno visto affermarsi movimenti sovranisti come alcuni osservatori temevano", rileva Marcegaglia, "ha importanti opportunità davanti a sé" per rafforzare la crescita economica e combattere le disuguaglianze. In particolare, rileva Marcegaglia, "una revisione sul Patto di stabilità e crescita va fatta, senza ideologismi, ma con una visione di lungo termine".

In questo momento, osserva il presidente di Eni, "si registra un rallentamento dell'economia mondiale, un rallentamento del commercio mondiale. La guerra dei dazi tra Usa e Cina crea incertezza, blocca gli investimenti. La guerra dei dazi, così come gli attacchi al multilateralismo, hanno un impatto molto forte sull'industria e in particolare sull'industria manifatturiera dove Germania e Italia in Europa sono più colpiti". Inoltre, aggiunge, "preoccupa anche lo scenario geopolitico".