Turchia: Descalzi, 'non preoccupato, certo non faccio scoppiare guerre per pozzi'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - "Non sono preoccupato" per la situazione al largo di Cipro che vede la Turchia aver dato il via libera alle attività dell’imbarcazione Yavuz, in navigazione alla ricerca di idrocarburi, in una zona concessa in licenza da Nicosia a Eni insieme alla compagnia francese Total. "Se qualcuno si presenta con le navi da guerra io non faccio i pozzi. Non sono io che mi devo preoccupare. Non coglio certo fare scoppiare delle guerre per fare dei pozzi. Poi ognuno si qualifica con quello che fa e come lo fa". Così l'ad di Eni, Claudio Descalzi a margine della cerimonia di premiazione degli Eni Award al Quirinale sottolineando che "ci sarà un dialogo" su questo tema ma "in questo momento non sto dialogando su questo specifico tema".