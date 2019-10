Siria: Gelmini, 'Di Maio riferisca in Parlamento'

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - “Quanto sta accadendo nel nord della Siria non può lasciarci indifferenti. Erdogan l’ha chiamata 'Primavera di pace', ma l’operazione militare della Turchia contro i Curdi non ha nulla di pacifico: rischia di provocare l’ennesima strage e di favorire la riorganizzazione dell’Isis nella regione. L’Europa si dimostra ancora una volta confusa e divisa, mentre il governo italiano tace. Il ministro degli Esteri Di Maio venga subito a riferire in Aula”. Così Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia.