Hard Rock Cafe a Didacta 2019, ecco i nuovi percorsi formativi

Roma, 10 ott. (AdnKronos) - Fino all'11 ottobre Hard Rock Cafe sarà presente con lo stand n. 45 al piano inferiore del padiglione Spadolini alla Fortezza da Basso a Firenze, per la terza edizione di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sul mondo della scuola. In questo contesto, dedicato alla scuola del futuro, s’inserisce il progetto internazionale di School of Hard Rock, amato non solo da studenti e insegnanti di tutto il mondo, ma anche e soprattutto dal mondo della scuola italiano. Sono infatti 10.884 gli studenti che hanno frequentato le lezioni nei tre Cafe di Firenze, Roma e Venezia nell’anno scolastico 2018/2019.

Il programma 2019/2020 conferma la volontà di School of Hard Rock di essere un modo innovativo di fare scuola non impostato con la classica lezione frontale, ma con gli studenti immersi e coinvolti nel corso della spiegazione in modo da fornire anche agli insegnanti degli spunti per coinvolgerli e renderli sempre più protagonisti.

School of Hard Rock edizione 2019/2020 promuove un programma innovativo, originale, un contesto in cui il veicolo più semplice, immediato e condiviso è proprio la musica, strumento universale di comunicazione transgenerazionale in cui il tempo diventa un fattore marginale, lasciando il passo all’eternità di un testo, una frase, una canzone, una melodia. I valori della musica, insomma, nelle tre città d’arte più belle d’Italia, dov’è possibile coniugare l’esperienza della gita scolastica con appuntamenti di spessore, come una lezione fuori dagli schemi canonici. E Hard Rock Cafe, nel corso degli anni, ha stretto rapporti di collaborazione anche con famose scuole di inglese presenti a Firenze, Roma e Venezia per allargare e far arrivare ad un ampio pubblico l’offerta di School of Hard Rock.

School of Hard Rock è un programma a tutto tondo al servizio delle giovani menti italiane. Un’autentica esperienza formativa, studiata per essere divertente e interessante, ma anche e soprattutto per far pensare. Il percorso didattico si svolge all’interno dei Cafe e accompagna i ragazzi in un viaggio dagli anni Cinquanta fino a oggi, utilizzando la musica e le icone del rock come riflesso dei più importanti cambiamenti sociali, culturali e politici degli ultimi anni. Il tutto raccontato con curiosità, video musicali e quiz a premi per stimolare l’interazione, lo scambio e la condivisione, in un mondo sempre più social dove parlare, e parlarsi, diventa fondamentale.

Quest’anno i tre Cafe italiani per quel che riguarda School of Hard Rock presentano nuovi moduli all’interno dell’offerta formativa riguardante l’ambito musicale. La School of Hard Rock di Firenze tra le novità presenta il modulo 'La storia del Rock in Italia' che racconta il contributo della musica italiana al rock con riferimenti a Celentano, Mina, Nomadi, Equipe 84 fino a Ligabue e Vasco Rossi. L’altro nuovo modulo, invece, dà voce a 'Le Donne che hanno fatto la Storia del Rock': da Aretha Franklin, a Amy Winehouse, passando per Patty Smith e Courtney Love con un focus sulla voce per eccellenza della X Generation degli anni ’90, Dolores O’ Riordan. Assieme a loro, le icone femminili che hanno fatto la storia della musica italiana, come Mina e Gianna Nannini. Infine, School of Hard Rock Firenze presenta un modulo dedicato ai Beatles per conoscere una band che ha rivoluzionato la storia della musica.

Hard Rock Cafe Roma propone il nuovo modulo didattico sui '17 Sustainable Development Goals', una serie di 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile concordati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite. L’attività consiste nello scegliere alcuni tra questi ultimi e fare un ‘match’ con brani selezionati sia tra i grandi classici della storia della musica sia tra brani più moderni, attraverso una lezione coinvolgente e interattiva. Il tutto termina con una breve sessione di ‘Mindfulness’, in cui agli alunni vengono dati degli spunti di riflessione per affrontare il presente in modo sereno e positivo.

Hard Rock Cafe Venezia si presenta ai giovani studenti con due moduli. Il primo rappresentato da 'Le Quindici Canzoni che hanno fatto la Storia del Rock', un format rivolto a qualsiasi fascia d’età, con protagoniste assolute le quindici canzoni rock più iconiche di tutti i tempi. La grande storia del rock, che non è solo un genere, ma un vero e proprio stile di vita, sarà narrata dalle canzoni ma anche e soprattutto dai relativi aneddoti, capaci di stupire e far appassionare gli studenti. Ed accanto a questo modulo la 'Storia del Rock in Italia' che come negli altri Cafe traccia le tappe più importanti di questo genere musicale nel nostro Paese.

Accanto a questi moduli che riguardano da vicino il mondo della musica gli Hard Rock Cafe propongono anche altre opportunità formative con moduli che riguardano il marketing del turismo, il visual merchandising, l’introduzione alla gestione della sala bar e delle ristorazione per offrire alla scuole un pacchetto con una molteplicità di opportunità.