Sicilia: edilizia agevolata, proroga per imprese sino a 2020

Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - Proroga fino al 2020 per i programmi di edilizia agevolata della Regione Sicilia. L'Ars ha infatti approvato l'emendamento che slitta al 31 dicembre 2020 l'uso degli degli storici stanziamenti della Regione imprimendo così una svolta al futuro delle cooperative edilizie e dei relativi progetti fermi da anni. "Dopo quarant'anni - afferma l'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone - il governo Musumeci ha messo un punto su una vicenda che si trascinava stancamente da tempo. Abbiamo concesso una proroga che si rivolge alle imprese inserite nelle graduatorie delle leggi 457/78, 75/79 e 25/93, ma per giovarsene tutti i soggetti dovranno chiarire la loro posizione pena la decadenza dell'intero piano presentato al Dipartimento Infrastrutture".

"Le imprese - prosegue - oggi avranno due mesi di tempo per attestare la loro iscrizione al Registro delle imprese e l'insussistenza di procedure fallimentari o concordatarie. In tal modo le graduatorie verranno sgravate da tutti quei programmi edilizi non più attendibili, quando non totalmente infondati, ma che sono ancora pendenti. Sono attualmente circa 500 quelli inclusi negli elenchi regionali ed è verosimile che, dopo l'azione di razionalizzazione voluta dal governo Musumeci, si scenderà a una cinquantina di piani effettivamente realizzabili. La Regione avrà così piena cognizione dei progetti per cui esiste ancora un reale e concreto interesse alla loro attuazione".