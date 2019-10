Musei: a Volandia cena gala per promuovere mondo femminile aeronautico

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Sarà una serata all’insegna del 'rosa' quella in programma venerdì 11 ottobre alle ore 20 a Volandia. 'Volo in rosa', la cena di gala giunta alla seconda edizione e organizzata dal Parco e Museo del Volo è l’occasione per la promozione del mondo femminile nel settore aeronautico. Nell’occasione saranno infatti raccolti fondi per sostenere concretamente ragazze meritevoli che decidono di intraprendere la carriera nel mondo del volo e verrà consegnata inoltre la borsa di studio di 'Volo in rosa', edizione 2018.

Nella serata di venerdì 11 sarà inaugurato anche il nuovo percorso museale dedicato al trasporto aereo di merci e passeggeri (taglio del nastro ore 19). Saranno presenti fra gli altri, Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia; Silvia Piani, assessore regionale alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità; Emanuele Antonelli, presidente Provincia di Varese; i sindaci dei Comuni del territorio; Armando Brunini, Ad e dg di Sea Spa; Gen. Silvano Frigerio, Com.te primo Regione Aerea Aeronautica Militare; il comandante delle Frecce Tricolori, Maggiore Gaetano Farina e Roberto Grassi, Presidente Univa. L’accompagnamento musicale sarà a cura degli studenti del Liceo Musicale e Coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio.