Palermo: Assoimpresa, 'tram cambiamento epocale ma tempi certi su cantieri'

Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - "Le nuove linee del tram saranno un cambiamento epocale per Palermo, città che in questi anni ha investito con convinzione sulla mobilità sostenibile che significa meno auto e meno smog. Tra gli effetti benefici delle nuove linee ci sarà anche la pedonalizzazione di via Roma, rimasta fuori finora dal rilancio del centro storico. Chiediamo però all'amministrazione comunale tempi certi e concordati sui cantieri che devono rappresentare un'opportunità per i commercianti e non un problema". Così il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi commenta la presentazione del progetto per le tre nuove linee del tram di Palermo.