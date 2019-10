Siria: Quartapelle, 'Nato e Ue intervengano, no a nuovo conflitto'

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "L’attacco della Turchia va condannato con forza. L’Italia chieda la convocazione immediata del Consiglio Nato e del Consiglio di Sicurezza. Come Europa è ora di assumerci le nostre responsabilità: non lasciamo che la Siria precipiti di nuovo in una spirale di conflitto". Lo scrive su twitter Lia Quartapelle del Pd.