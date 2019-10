Moby valuta azione contro fondi speculativi dopo no del giudice a fallimento

Milano, 9 ott. - (AdnKronos) - Moby conferma che il tribunale di Milano, con decreto depositato oggi, in accoglimento delle difese del gruppo, "ha dichiarato l'infondatezza di quanto sostenuto da alcuni bondholders ed ha respinto l'istanza di fallimento presentata da questi ultimi", che sono stati anche condannati al pagamento delle spese giudiziarie. Moby, si legge in una nota, "sta valutando la proposizione di un'azione giudiziaria nei confronti di Sound Point e degli altri fondi speculativi ricorrenti per ottenere il risarcimento dei danni causati dalla loro azione".