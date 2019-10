Ue: Brexit e migranti, Conte e ministri da Mattarella in vista di Consiglio/Adnkronos (2)

(AdnKronos) - Da valutare poi l'evoluzione del confronto sul quadro finanziario Ue in vista dell'elaborazione del prossimo bilancio pluriennale, con un faro accesso sugli investimenti che dovranno essere indirizzati alla green economy.

Infine, altro tema non all'ordine del giorno ma che potrebbe impegnare il prossimo Consiglio europeo, la vicenda dei dazi annunciati dall'amministrazione statunitense nei confronti della Ue, sulla quale il Presidente Mattarella è intervenuto ieri durante la sua visita in Danimarca, auspicando una risposta comune europea, che consenta di ripristinare un rapporto corretto e collaborativo con l'altra sponda dell'Atlantico. Questione che il Capo dello Stato, insieme a tutte quelle che riguardano i rapporti tra Usa e Italia e le relazioni transatlantiche, avrà modo di approfondire nel viaggio negli Stati Uniti e nell'incontro con il Presidente Donald Trump in programma martedì, mercoledì e giovedì della prossima settimana.

Motivo che ha portato ad anticipare ad oggi il pranzo di lavoro prima del Consiglio europeo, il primo per il nuovo governo insediatosi il 5 settembre scorso. Per alcuni ministri quindi un esordio sul Torrino del Quirinale, con la possibilità di ammirare il magnifico panorama della capitale e con il Presidente Mattarella in veste di 'cicerone'.