Palermo: sequestrate 500 stecche di sigarette di contrabbando

Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - Cinquecento stecche di sigarette di contrabbando sono state sequestrate dagli agenti della polizia stradale di Buonfornello (Palermo) a un pregiudicato di 51 anni. L'uomo, che era alla guida di un autocarro, è stato fermato sull'autostrada A19 Palermo-Catania. A insospettire gli agenti è stato proprio l'assetto posteriore del mezzo, particolarmente ribassato a causa del pesante carico che trasportava: circa 500 stecche di sigarette prive dei prescritti sigilli del Monopolio di Stato, per un peso complessivo di circa 100 chili. Il carico di 'bionde' è stato posto sotto sequestro e il proprietario del mezzo tratto in arresto per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'uomo è stato anche multato perché alla guida senza patente.