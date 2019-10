Riforme: Cangini, 'taglio parlamentari demagogia, raccolta firme referendum'

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - “Preda del conformismo e del timore dell’impopolarità, i partiti hanno fatto del taglio lineare dei parlamentari un plebiscito certificando di conseguenza la propria irrilevanza. Si tratta di una riforma demagogica, che disonora la politica e che crea gravi squilibri nella rappresentanza parlamentare". Lo afferma il senatore di Forza Italia Andrea Cangini.

"Ritengo opportuno -aggiunge- che il dibattito si sposti da un palazzo, che evidentemente si sente sottto assedio, al Paese reale: per questo con i colleghi Nazario Pagano e Tommaso Nannicini raccoglieremo le firme dei senatori in favore di un referendum popolare. Sarà l’occasione per aprire un dibattito, finalmente libero, su democrazia rappresentativa, partiti politici e prerogative parlamentari".