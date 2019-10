Penati: Sangalli, 'scompare uomo concretamente vicino alle imprese'

Milano, 9 ott. (AdnKronos) - "Milano lo ricorderà con riconoscenza Con Filippo Penati scompare un uomo leale, legato alle istituzioni e vicino concretamente al mondo delle imprese". Lo ha detto Carlo Sangalli, presidente della Camera di commercio e di Confcommercio sulla scomparsa di Filippo Penati ex presidente della provincia di Milano e sindaco di Sesto San Giovanni.

"Addolora che nell'ultima parte - continua - della sua vita abbia dovuto affrontare prove difficili, spesso in solitudine, ma sempre con grande dignità. Durante la presidenza alla Provincia, Penati non ha mai fatto mancare il sostegno al sistema imprenditoriale milanese attraverso numerose iniziative, in collaborazione con la Camera di commercio, soprattutto nell'ambito dell'innovazione. Siamo vicini alla sua famiglia e a quanti gli hanno voluto bene. Siamo sicuri che Milano lo ricorderà sempre con affetto e riconoscenza".