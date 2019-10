M5S: Gruppo Camera, 'nessuna diaspora o scissione all'orizzonte'

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - "Ieri, con il voto dell’Aula sul taglio ai parlamentari, sono bastati pochi minuti per smentire giorni di retroscena sui giornali. In tanti hanno scritto e raccontato (o forse anche tifato) di un presunto golpe parlamentare. Sono rimasti delusi. Nessuna scissione all’orizzonte, nessuna diaspora". E' quanto si legge in una nota del Gruppo M5S della Camera.

"Avere uno o due deputati in dissenso su 216 -prosegue il comunicato è semplicemente fisiologico. Il Gruppo è ampio, la dialettica interna è solo sinonimo di democrazia. La libertà d’espressione deve sempre prevalere, ma dovrebbe anche essere accompagnata da precisione e accuratezza nella ricostruzione dei fatti. Trovare oggi il nome del nostro collega Massimiliano De Toma nell’elenco dei ‘dissidenti’ è ridicolo e anche doloroso. De Toma era assente ieri dall’Aula perché sta giocando una battaglia molto più importante, che meriterebbe maggiore rispetto”.