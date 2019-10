Camera: oggi question time alle 15 con Catalfo e Dadone

Roma, 9 ott. (AdnKronos) - Si svolgerà oggi, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra del Lavoro e politiche sociali, Nunzia Catalfo, risponderà ad interrogazioni sulle iniziative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riferimento all'aggiornamento del decreto legislativo n. 81 del 2008; sui tempi di adozione del regolamento ministeriale in materia di utilizzo del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, previsto dalla legge di bilancio per il 2018; sulle iniziative volte ad escludere dall’accesso al reddito di cittadinanza i condannati per gravi delitti; sulle iniziative volte alla stabilizzazione dei lavoratori precari di Anpal servizi s.p.a., al fine di potenziare le strutture nazionali per le politiche attive del lavoro nell’ottica di un miglior funzionamento della disciplina sul reddito di cittadinanza; sulle iniziative per prevedere più incisivi controlli ai fini della concessione del reddito di cittadinanza e garantire la massima trasparenza ed efficienza della misura di sostegno.

La ministra per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, risponderà ad interrogazioni sulle iniziative per rafforzare gli strumenti di partecipazione dei cittadini alla valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni; sulle iniziative per far fronte all’attuale carenza di organico nel ruolo dei segretari comunali, nel quadro di una più ampia programmazione dei reclutamenti della Pubblica Amministrazione; sui tempi di adozione dei decreti attuativi relativi alle disposizioni del decreto-legge n. 34 del 2019 in materia di assunzione di personale negli enti locali.