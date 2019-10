Regionali: incontro Zingaretti-Di Maio, ancora no intesa su Calabria

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Sulla Calabria tra Luigi Di Maio e Nicola Zingaretti al momento non sarebbe stata trovata nessuna intesa. Per il M5S si tratta di un terreno delicatissimo, con un nutrito numero di parlamentari calabresi che, la scorsa settimana, si è dato appuntamento a Roma per ribadire la contrarietà ad ogni tipo di accordo con altre forze politiche, in primis proprio con il Pd.

Altro elemento che agita il Movimento, la autocandidatura della deputata m5s Dalila Nesci, stroncata da Di Maio nei giorni scorsi ma rilanciata a muso duro dalla stessa parlamentare calabrese, che oggi ha raccolto il pieno sostegno dell’ex ministra Barbara Lezzi. Anche se il nome di Nesci divide la base parlamentare: in tanti non vedono di buon occhio la sua autocandidatura.