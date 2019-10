Milano: storia, ecologia e territori in nuova stagione Fondazione Feltrinelli (2)

(AdnKronos) - Da segnalare, una rassegna di tre giorni intitolata Che Storia!: passeggiate, laboratori, incontri, lezioni performative sui grandi temi che segnano il presente, a cura di Giovanni De Luna. E ancora un calendario civile per riattivare il senso di comunità attorno a date controverse e a volte dimenticate, come Friedliche Revolution (9 ottobre 1989), la Strage di Piazza Fontana (12 dicembre 1969), lo Statuto dei lavoratori (20 maggio 1970), la conferenza di Seattle e il movimento no-global (30 novembre 1999), la pubblicazione del Rapporto North–South, a Programme for Survival, redatto dall’ex cancelliere social-democratico tedesco Willy Brandt (11 febbraio 1980).

Il ciclo Atlante dei Territori, realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Architettura e Studi urbani del Politecnico di Milano, simula una mappa di esperienze per un cambiamento possibile: Paolo Fresu racconta il significato della sua “Berchidda”, Mimmo Lucano il riscatto di Riace, Christian Raimo le vulnerabilità di Roma. Ancora sui temi della coesione territoriale, tra locale e globale, con la nuova edizione di About a City, rassegna di quattro giorni con Richard Sennett, Helen Haugh, Cassim Shepard.