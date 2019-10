Riforme: Zingaretti, 'sì a taglio perché ora inserite garanzie costituzionali'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Abbiamo tenuto fede a primo impegno programma di governo". Lo scrive in su Facebook il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, dopo il sì definitivo alla riforma del numero dei parlamentari.

"La riduzione dei parlamentari è una riforma che il centrosinistra e il Pd portano avanti, in forme diverse, da 20 anni. Oggi abbiamo deciso di votarlo tenendo fede al primo impegno del programma di Governo e anche perché abbiamo ottenuto, così come da noi richiesto, che si inserisca -sottolinea Zingaretti- dentro un quadro di garanzie istituzionali e costituzionali che prima non c'erano. Ecco il motivo del nostro sì, rispetto al no che avevamo dato qualche mese fa. Ora andiamo avanti per migliorare la vita degli italiani”.