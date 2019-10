Eni: Descalzi incontra presidente Angola, focus su attività

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Il presidente della Repubblica dell’Angola Joao Gonçalves Lourenço ha incontrato oggi a Luanda l’ad di Eni Claudio Descalzi per discutere delle nuove iniziative di sviluppo delle comunità che contribuiscono alla carbon neutrality delle attività di Eni, così come dei recenti successi esplorativi e delle attività dell’azienda nell’ambito del downstream e delle rinnovabili. Descalzi, si legge in una nota del gruppo petrolifero italiano, ha illustrato a Lourenço il modello Eni di promozione di progetti integrati 'Local Development Program' (Ldp), che mirano a fornire alle comunità locali un accesso efficiente e sostenibile alle risorse energetiche, contribuendo al contempo alla lotta al cambiamento climatico.

Questo modello di cooperazione sostiene lo sviluppo delle comunità locali riducendo le disuguaglianze e contribuendo alla compensazione delle emissioni di CO2 generate dai progetti aziendali. Il modello comprende diversi settori di intervento tra cui l'accesso all'energia (cottura migliorata, pannelli solari), la diversificazione economica (buona agricoltura, filiera sostenibile delle risorse naturali), l’accesso all'acqua e a servizi igienico-sanitari sicuri, l’accesso a servizi di sanità pubblica e istruzione, e la gestione sostenibile delle foreste.

A seguito di una prima valutazione, Eni ha identificato un significativo potenziale per lo sviluppo di questi progetti nell’area di Cabinda, regione nel nord del Paese in cui Eni sta esplorando il potenziale minerario nel blocco denominato Cabinda nord.