Migranti: cardinale Montenegro, 'non sono morti per caso'

Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - "Non sono morti per caso. Il crocifisso si identifica con questi morti a mare. Quando Gesù è morto sulla croce non ha detto 'grazie' al Padre ma ha chiesto 'perché?'. Anche questi nostri fratelli hanno chiesto perché". E' la denuncia del cardinale di Agrigento Francesco Montenegro, dopo avere pregato per le 13 salme vittime del naufragio di Lampedusa. Presenti anche i rappresentanti delle forze dell'ordine e il procuratore aggiunto Salvatore Vella, oltre al parroco Stefano Lamagra.