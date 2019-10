Migranti: cardinale Montenegro, 'serve risposta, non si giochi a rimbalzo responsabilità'

Lampedusa, 8 ott. (AdnKronos) - "Questi nostri fratelli non sono morti per caso, lo sapevamo tutti che potevano morire. Ci vuole una risposta definitiva, non si puo' giocare al rimbalzo delle responsabilita'". Sono le dure parole del vescovo di Agrigento, cardinale Francesco Montenegro, parlando dopo la benedizione delle 13 salme del naufragio di Lampedusa.