Ambiente: a Palermo la IX edizione di 'No Smog Mobility'

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - La sostenibilità è un dovere che non può più essere rimandato. Parte da questo assunto la IX edizione di 'No Smog Mobility' che si terrà a Palermo il 16 e il 17 ottobre. La rassegna, dedicata alla mobilità sostenibile, coinvolgerà esperti e giornalisti del settore, case costruttrici di veicoli e componenti, associazioni di categoria e soprattutto i giovani. Anche quest’anno la manifestazione si svolgerà al Dipartimento di Ingegneria e vedrà la partecipazione di studenti liceali e universitari. Martedì 15 ottobre, alle 11.30, è prevista un'anteprima con la lectio magistralis 'La mobilità del futuro: sostenibile, autonoma e connessa' di Bruno Mattucci, presidente e ad di Nissan Italia.

La due giorni si aprirà mercoledì 16, alle 16.30, con la tavola rotonda 'Nuovi piani regolatori e nuove forme di mobilità: come cambiano le città con la mobilità condivisa'. Fra i presenti il vice ministro delle Infrastrutture e Trasporti Giancarlo Cancelleri. In serata saranno assegnati i 'Green Prix', riconoscimenti per le migliori 'idee e soluzioni a favore della mobilità sostenibile'. La giuria, presieduta dal giornalista Italo Cucci, consegnerà come premio degli alberi che saranno piantati l'indomani nel bosco di 'No Smog Mobility' all'interno della città universitaria andandosi ad aggiungere ai 90 già piantati negli anni precedenti.