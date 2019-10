Fs: Filt, 'bene utili ma ora definire premio di risultato ai dipendenti'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Bene utili e ricavi ma ora va assegnato premio di risultato 2019 a tutti i dipendenti che contribuiscono ogni giorno ai risultati aziendali". Ad affermarlo in una nota è la Filt Cgil in merito ai dati finanziari e di bilancio comunicati dal gruppo Fs Italiane sollecitando "un urgente incontro per la definizione dei criteri e delle modalità per l’assegnazione del premio".