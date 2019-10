Comuni: L. Orlando, 'tavolo tecnico su problemi Sicilia'

Palermo, 8 ott. (AdnKronos) - "L'assemblea di oggi ci offre l'occasione per chiedere al governo regionale e al governo nazionale l'immediata attivazione di un tavolo tecnico per affrontare in maniera concreta i mille problemi di questa nostra regione che non solo penalizzano gli enti locali ma, soprattutto, i cittadini. Ogni giorno viviamo il disagio dei vincoli imposti dal governo nazionale sul bilancio e sul personale unitamente all' emarginazione provocata, spesso, dall'autonomia regionale". Così il sindaco di Palermo e presidente di Anci Sicilia ha accolto questa mattina, ai Cantieri culturali alla Zisa, gli amministratori dell'isola giunti in occasione dell'Assemblea annuale degli enti locali siciliani.

"Bisogna cercare delle soluzioni per uscire fuori dal tunnel in cui si trovano le amministrazioni locali che - ha aggiunto - non devono essere considerate associazioni da 'tabella H' cui destinare fondi senza approfondire disagi e problemi, ma affrontando con efficacia una crisi atavica che sta producendo anche una preoccupante desertificazione di ampie zone della regione e un impoverimento culturale collegato soprattutto alle periferie. Per questi motivi occorre un confronto istituzionale serrato e immediato per evitare di subire le conseguenze del corto circuito tra autonomia siciliana speciale e vincoli imposti dallo Stato".