Automobilismo: Verona, record di iscritti per il Rally Due Valli

Verona, 8 ott. (AdnKronos) - Torna il Rally Due Valli in città con gare per cinque diverse categorie di vetture e l’arrivo in parata, per festeggiare il vincitore, in piazza Bra. L’appuntamento è per il prossimo week end, da giovedì 10 a domenica 12 ottobre. L’edizione 2019 registra il record assoluto di iscritti, con ben 242 vetture alla partenza, a dimostrazione dell’importanza che la gara ha assunto a livello nazionale.

L’iniziativa ‘Rally Therapy- a bordo di un sogno’, vede quest’anno la partecipazione del pilota Stefano Fusilli, che accompagnerà i ragazzi diversamente abili nell’esperienza di guidare un’auto da corsa in un circuito di gara. Tra le novità di quest’anno, la Due Vally Fly, l’iniziativa che permetterà agli appassionati di sorvolare in elicottero le prove speciali della gara durante il loro svolgimento, sia nella tappa di venerdì 11 che in quella di sabato 12 ottobre.

I 242 equipaggi saranno suddivisi nelle 5 manifestazioni: 62 partecipanti al 37° Rally Due Valli valido per il Campionato italiano Rally, la gara più importante del prossimo week end; 83 al via del 37° Rally Due Vally valido per la Coppa Rally di Zona; 45 le vetture storiche del 14° Rally Due Valli Historic valido per il Campionato Italiano Rally Auto storiche e 9 gli equipaggi in lizza per il Trofeo Rally di Zona. Infine, ben 43 vetture ai nastri di partenza per la Regolarità Sport 9° Due Valli Classic.