Tesoro: Mef, pronta emissione global bond in dollari

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con rating Baa3/BBB/BBB/BBBH (stab/neg/neg/stab), ha affidato a Barclays Bank Plc, Hsbc Bank plc e Jp Morgan Securities plc il mandato in qualità di lead manager per una nuova emissione multi-tranche a tasso fisso, denominata in dollari, formato Sec-Registered Global, con scadenza prevista a 5/10/30 anni e, precisamente, il 17 ottobre 2024/ 17 ottobre 2029/17 ottobre 2049. L’emissione sarà effettuata nel prossimo futuro, in base alle condizioni di mercato.

I proventi derivanti dall’emissione potranno essere impiegati dall’emittente per necessità generali dell’emittente, ivi incluse finalità di gestione del debito. E' prevista la stabilizzazione di prezzo secondo le regole Fsa e Icma. Il mercato di riferimento (disciplinato da Mifid II) è composto da controparti qualificate, professionali e al dettaglio (tutti canali di distribuzione).