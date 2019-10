Fisco: Ruocco, 'bene smentita Gualtieri su Daspo ai commercialisti'

Aeronautica, in Italia torna a volare un jet Mb326-K restaurato

Reggio Emilia, 8 ott. (askanews) - Dopo diversi anni di duro lavoro per un restauro totale, in Italia è tornato in condizioni di volo un jet Aermacchi MB326-K, versione monoposto d'attacco al suolo (la K sta per combat) del famoso addestratore italiano, predecessore dell'Mb339, progettato dall'ingegner Ermanno Bazzocchi e prodotto dall'Aermacchi negli anni '60. Il 326-K, registrato come I-MBCK, ...