Intelligence: Conte, apprezzamento per operato vertici

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "Consentitemi di cogliere questa occasione per esprimere il mio più sentito apprezzamento e ringraziamento per l'operato dei vertici del comparto e ringraziare tutti le donne e gli uomini che già sono avanti nella professione per l'attività quotidiana che svolgono a servizio della nazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla cerimonia per il giuramento del del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica.

Alle nuove leve, chiudendo il suo intervento, il presidente del Consiglio ha augurato di "sentire ogni giorno tutti i vostri colleghi come preziosi compagni di viaggi di cui fidarsi incondizionatamente" e "di poter andare ogni sera, giorno dopo giorno, a letto convinti di aver rispettato la Costituzione e i valori democratici della nostra comunità nazionale", "onorando la Patria e i nostri interessi nazionali".