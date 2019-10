Intelligence: Conte, 'ancoraggio a comunità euroatlantica imprescindibile'**

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - "L'ancoraggio alla comunità euroatlantica e a un multilateralismo avveduto, aggiornato e realmente efficiente rappresentano per il nostro Paese un punto di riferimento imprescindibile della proiezione internazionale, come pure strumento migliore per far si che le logiche cooperative si impongano e prevalgano su quelle competitive". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla cerimonia per il giuramento del del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica.