Intelligence: Conte, 'non concepibile fuori da controllo Camere-Governo'

Roma, 8 ott. (AdnKronos) - L'intelligence "è il presidio della democrazia, non essendo concepibile che si muova al di fuori del controllo parlamentare e dei compiti che il governo le assegna". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, alla cerimonia per il giuramento del del Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica, rimarcando come "l'interesse nazionale" sia "il perno dell'azione" dell'intelligence.