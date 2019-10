Università: Cattolica, al via celebrazioni per 50 anni dipartimento Scienze religiose

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Il dipartimento di Scienze religiose dell’Università Cattolica compie 50 anni. Domani, mercoledì 9 ottobre, il convegno internazionale 'Religious traditions in the face of the crisis of the liberal system', in via Nirone 15 a Milano, dalle ore 9.30, aprirà le celebrazioni dell’anniversario del dipartimento di Scienze religiose dell’ateneo. Apriranno il convegno Angelo Bianchi, preside della facoltà di Lettere e filosofia dell’Università Cattolica, e Marco Rizzi, direttore del dipartimento di Scienze religiose. Interverranno poi professori italiani, a partire dall’islamista della Cattolica Paolo Branca, e stranieri come monsignor Khaled Akasheh a capo dell’Ufficio per l’Islam presso il Consiglio pontificio per il dialogo interreligioso.

"La giornata di studio prende le mosse da un lato dalla forte presenza di una caratterizzazione identitaria, etnico-linguistica e religiosa che permane nonostante il fenomeno della globalizzazione, e dall’altra da un ordine liberale che sta perdendo il suo smalto", si spiega dall'Università Cattolica. "Il convegno intende esaminare in particolare come all'interno dell'Islam sussistano sia proposte di apertura e di riforma sia tendenze al ripiegamento su di sé in chiave esclusivista se non fondamentalista. La recente dichiarazione sulla Fratellanza di Abu Dhabi, firmata da Papa Francesco e dal rettore dell'università islamica di al-Azhar del Cairo, pone radicalmente il tema dell'uguaglianza fra cittadini, indispensabile sia per prevenire deviazioni o estremismi religiosi, sia per correggere l'involuzione liberista che rafforza privilegi e ignora emergenze sociali ed ecologiche di prima grandezza".

Per i 50 anni del dipartimento seguiranno a dicembre dal 2 al 14 una mostra documentaria che in occasione del 30esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino illustrerà il ruolo e il pensiero del cardinal Carlo Maria Martini, allora presidente del Consiglio delle Conferenze episcopali d’Europa, sul futuro dell’Europa, e il 12 un convegno dedicato alla Teologia e agli studi religiosi nel contesto euromediterraneo.