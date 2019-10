Riforme: D'Incà, soddisfatto da intesa, passo importante per legislatura**

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - “Esprimo la mia soddisfazione per l’intesa raggiunta dai capigruppo di maggioranza. Domani mi aspetto una larga maggioranza e che le opposizioni votino a favore per il taglio dei parlamentari, come accaduto già nelle letture precedenti”. Lo dichiara Federico D’Incà, ministro per i Rapporti con il Parlamento, al termine della riunione con i capigruppo di maggioranza avvenuta questo pomeriggio.

“L’intesa di oggi è un passo importante anche nei confronti della legislatura – prosegue D’Incà - sono convinto che avremo 3 anni e mezzo di stabilità di governo e l’apertura di un cantiere di riforme, dal regolamento della Camera alla legge elettorale fino ad alcune riforme costituzionali necessarie per migliorare la nostra Costituzione dopo il taglio di 345 parlamentari”.