Governo: Conte domani al Dis, in serata incontro con presidente Consiglio Ue

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - Mattinata al Dis, appuntamento alle 9.30, per il giuramento dei neoassunti nel Sistema di Informazione per la sicurezza della Repubblica per il premier Giuseppe Conte. Alle 20, invece, il capo del governo riceverà a Palazzo Chigi il belga Charles Michel, presidente designato del Consiglio Ue.