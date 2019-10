Riforme: testo maggioranza, Giunte Camere intervengano su Regolamenti**

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "La riduzione del numero dei parlamentari implica alcuni interventi sui Regolamenti parlamentari. Auspichiamo un lavoro rapido delle Giunte per il Regolamento di Camera e Senato per riformare i Regolamenti vigenti così da adeguarli in modo efficiente al nuovo numero dei parlamentari, garantendo in entrambi i rami del Parlamento alle minoranze linguistiche di potere costituire gruppi o componenti autonome". E' quanto si legge in un passaggio del documento della maggioranza che sancisce la stretta di mano sulle riforme, un testo firmato oggi, alla vigilia del voto sul taglio dei parlamentari.