Riforme: Casellati, 'legislazione frettolosa crea contrapposizioni'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Occorre procedere con grande cautela e non confondere l'urgenza di legiferare con la fretta di una legislazione che, ove non adeguatamente ponderata potrebbe, invece favorire una logica di contrapposizione tra le istituzioni della rappresentanza e la fonte della democrazia diretta". Lo ha affermato la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in un passaggio della sua lectio magistralis all'università Luiss su 'La Costituzione tra passato, presente e futuro'.

"In altre parole, occorre senz'altro riprendere il cammino per riuscire a dare al nostro Paese istituzioni efficienti ma anche istituzioni capaci di rispecchiare i valori del pluralismo e del confronto democratico. Istituzioni che hanno bisogno di dotarsi di strumenti di lavoro - nel nostro caso procedure parlamentari e istituti di democrazia diretta - che diano efficienza ed efficacia all'azione legislativa ma che, allo stesso tempo, sappiano integrarsi al meglio con l'architettura costituzionale, per non comprometterne gli equilibri o rischiare di mettere in discussione la tenuta dell'ordinamento stesso", ha rimarcato Casellati parlando di una "sfida fondamentale e decisiva".