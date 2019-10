Anac: Dadone, 'deve restare primo presidio a tutela legalità'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "Il ruolo di Anac è fondamentale: nessuno vuole ridimensionarlo, come pure si è detto e scritto di recente. Anzi, l’Anac deve rimanere il primo presidio a tutela della legalità che deve funzionare sempre meglio e agire con tutte le prerogative che servono a debellare una piaga che fiacca il nostro sistema economico, allontana gli investitori esteri e colpisce il prestigio delle istituzioni agli occhi dei cittadini, compromettendo il rapporto tra le persone e la cosa pubblica". Ad affermarlo è Fabiana Dadone, il ministro per la Pubblica Amministrazione in occasione della Giornata Anac di approfondimento sui codici di comportamento.