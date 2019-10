Riforme: dubbi anche in M5S su 'taglio poltrone', per Vacca luci e ombre (2)

(AdnKronos) - "Migliorerà la qualità del lavoro parlamentare dopo questo taglio? - si chiede dunque Vacca - Questo è il punto più incerto e al quale è difficile dare una risposta: i parlamentari non più eletti saranno quelli più fannulloni, gli attuali assenteisti e nullafacenti? O al contrario saranno i parlamentari più bravi e competenti, quelli che lavorano assiduamente spesso senza avere la ribalta mediatica, a non entrare più in Parlamento? Difficile dirlo. Probabilmente continueranno ad esserci entrambe le componenti, ma con numeri inferiori. Mi sembra comunque un po' semplicistica la previsione ottimistica contenuta nello slogan 'meno parlamentari=più efficienza'. Vedremo".

Ma per il deputato M5S è senz'altro vero che, con la 'sforbiciata', ci saranno delle asimmetrie nella distribuzione regionale dei seggi. "Le Province Autonome - osserva infatti - avranno una rappresentanza spropositata rispetto alle Regioni: il Trentino Alto-Adige avrà 6 senatori con 1 milione di abitanti, mentre Abruzzo, Sardegna, Marche e Liguria, pur avendo una popolazione maggiore, avranno 2 o un senatore in meno. Una criticità non da poco perché riguarda milioni di italiani".

I risparmi per lo Stato ammonteranno a circa 100 milioni l'anno, "tanti, non tantissimi - secondo il deputato abruzzese - se consideriamo il bilancio complessivo annuale dello Stato. Non credo comunque che il risparmio di 100 milioni possa essere l'unica argomentazione, né quella più forte, a sostegno di questo voto".