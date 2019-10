Clima: in bozza dl arriva legge ad hoc

Roma, 7 ott. - (AdnKronos) - L'articolo 4 previsto nella nuova bozza del dl clima, "istituisce la legge per il clima". In particolare, si legge, che "a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge, ogni due anni il governo presenta alle camere un disegno di legge per il miglioramento della qualità dell'aria, denominato 'Legge per il clima', come collegato alla legge di bilancio".

Al disegno di legge, si legge nella bozza anticipata dall'Adnkronos, "è allegata una relazione tecnica, che evidenzi lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi per l'attuazione del Piano nazionale integrato energia e clima nonché nel Programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e la qualità dell'aria, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione".