Droga: producevano e spacciavano shaboo, 6 arresti tra Milano e Modena

Milano, 7 ott. (AdnKronos) - I carabinieri di Como hanno arrestato sei persone tra Milano, Monza e Modena per concorso in produzione, traffico e detenzione di droga. Lo stupefacente è lo shaboo, sostanza sintetica costituita da cristalli di metanfetamina. Il gip di Milano e Monza ha emesso sei ordinanza di custodia cautelare, cinque in carcere e una agli arresti domiciliari, nei confronti di cinque filippini e un nigeriano.

L’operazione arriva dopo due arresti eseguiti a Como nel mese di giugno per lo stesso reato. Gli arrestati spacciavano a Como, in Brianza e a Modena. I dettagli saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che avrà luogo alle ore 10.30 in sala stampa del Comando Provinciale Carabinieri di Como.