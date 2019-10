Italia viva: Faraone, 'il Pd è ossessionato da Renzi, qualche problema ce l'hanno...'

Terrasini (Palermo), 4 ott. (AdnKronos) - "La differenza tra noi e il Pd, in particolare i suoi dirigenti nazionali, è che loro stanno tutto il tempo a riunirsi e a parlare occupandosi di noi. Sono ossessionati da Renzi". Lo ha detto all'Adnkronos Davide Faraone (Italia Viva), a margine della scuola di cultura politica iniziata oggi pomeriggio a Terrasini (Palermo).

"Noi, invece - dice ancora Faraone - non vogliamo occuparci del Pd, da lì siamo andati via e ci vogliamo occupare del paese. E' un po' come quando Renzi stava nel Pd e parlavano sempre e solo di lui. L'ossessione si è trasferita fuori. Non cambia. Se fanno riunioni, caminetti, per capire come arginare Renzi, vuol dire che qualche problema ce l'hanno..."