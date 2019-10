Migranti: vescovo Bedford-Strohm, 'le destre populiste fomentano la paura'

Palermo, 4 ott. (AdnKronos) - "Le destre populiste invece di trovare soluzioni sui migranti fomentano la paura delle persone". E' la denuncia del vescovo Heinrich Bedford-Strohm, oggi a Palermo per la consegna della cittadinanza onoraria dal Comune di Palermo. "Le persone oggi hanno paura, temono per la loro sicurezza davanti a questi continui movimenti delle popolazioni- dice il vescovo all'Adnkronos - Ma non vuol dire che siano razzisti, o che non abbiano dei valori, hanno solo paura. E ci sono alcuni politici della destra populista che invece di dissipare le paure dei cittadini, trovare soluzioni, e rassicurare le persone non fanno che fomentare le loro paure. E il rischio è che queste destre rischiano anche di vincere". E dice che "il ruolo della Chiesa è molto importante".