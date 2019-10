Blutec: Fim, mettere in sicurezza occupazione e siti industriali (2)

(AdnKronos) - E’ fondamentale, aggiunge, "che l’amministrazione straordinaria, garantisca il proseguo delle attività di Blutech e della capogruppo Metec, solo così sarà possibile creare le condizioni necessarie per costruire un piano industriale. Per il sito di Termini Imerese e di vitale importanza attivare il processo di reindustrializzazione del sito, utilizzando a partire dall’accordo di programma di cui la Regione Sicilia insieme al Governo sono tra i principali attori coinvolti affinché si creino le condizioni per favorire nuovi investitori".

Nel mentre il ministero del Lavoro e il Mise, conclude, "devono garantire la copertura alla Cigs ai lavoratori e la relativa copertura economica per gli stipendi dal mese di giugno 2019. In questo senso servono soluzioni soprattutto per i lavoratori dell’indotto di Termini Imerese che ad oggi sono senza ammortizzatori".